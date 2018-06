Os relatórios das consultoras estão para os empreendedores como o GPS está para a estrada. Mas, tal como o condutor que chega ao destino sem radar, também há empresas que nascem sem precisarem dos gurus dos negócios. Às vezes, basta estar atento às nossas próprias necessidades. E no caso de Pedro Fontes, 30 anos, a enzima que catalisou o nascimento da Meals on Wheels foi a fome — num momento inesquecível da vida dele.

“É uma história com o seu quê de romântico”, sintetiza Pedro, cuja família detém uma das padarias tradicionais de Vila Nova de Gaia, a Mirassol. “A minha lua-de-mel foi em Itália e foi uma coisa tipo road trip, não levávamos nada marcado, apenas tínhamos escolhido as cidades e à chegada alugávamos um apartamento. Certo dia, levantei-me para tratar do pequeno-almoço. E tive de caminhar dois quilómetros para comprar dois pães e aquilo deixou-me um bocado frustrado.” Resolvido este problema, pensou: “Espera lá, se isto me acontece em Verona, em Milão ou em Veneza,… deve acontecer o mesmo a outro no Porto.” E foi determinado a encontrar uma solução que este licenciado em Ciências do Meio Aquático regressou a Portugal, numa altura em que também estava a fazer um MBA. Em 2016, nasceu a Meals on Wheels, marca do serviço que criou, integrado na padaria da família, e que entrega pequenos-almoços em casa na região do Porto e concelhos vizinhos.

A história de Mário Tarouca, 25 anos acabados de fazer, tem algumas semelhanças com a de Pedro Fontes. Criou uma empresa a partir de uma ideia de negócio que surgiu para satisfazer uma necessidade dele. “Tenho alojamentos locais em Lisboa. No Verão de 2017, comecei as primeiras experiências de oferta de pequeno-almoço num dos nossos apartamentos. Os turistas adoraram. Procurei uma empresa que prestasse este serviço e como não encontrei, decidi criar a minha própria solução. E foi assim que surgiu a Breadfast.”

A Meals on Wheels (que cobre algumas zonas da região do Porto) e a Breadfast (que entrega pequenos-almoços entre Algés e o Parque das Nações e a Baixa até à Segunda Circular), são dois exemplos portugueses de empresas que entregam comida. Há outras: Miss Morning (Porto e Lisboa), A Tigela Nova (Lisboa e linha de Cascais), Doce Manhã (Grande Lisboa, incluindo Margem Sul), DaJoana (Porto) ou The Crum Box (Porto).

Na Internet abundam os relatórios que apontam a entrega de comida como uma das áreas que lideram a transformação das indústrias da alimentação e hotelaria. Colocadas no pote da Food Tech, muitas destas empresas nascem “à antiga” — para suprir uma necessidade — mas crescem e, nalguns casos, florescem à custa de dois elementos-chave do mundo actual: a digitalização e a personalização.

Não é tanto o caso dos exemplos nacionais aqui citados. Ainda que todas apostem na personalização (exemplo: menus apropriados para quem tenha restrições alimentares), a componente da digitalização ainda é incipiente ou então nem existe. A Meals on Wheels tinha uma loja online no Facebook, mas acabou com ela. A Breadfast, que nasceu em Janeiro deste ano, não pensou numa app, porque desenhou o site em modo responsive, o que facilita a interacção online.

Por outro lado, o número de clientes particulares nestas empresas é baixo. A principal fonte de receita da MoW e da Breadfast é o alojamento local, explicam Pedro e Mário (que se formou em Gestão). Entregam em média 150 e 350 pequenos-almoços por mês, a maioria em casas de aluguer de curta duração. Apostam em produtos típicos portugueses, com dois e seis menus, respectivamente.

No mercado português, os preços variam tipicamente entre os oito e os 15 euros por refeição, o que não é competitivo para um particular recorrer a eles numa base diária. Mas, como lembra Pedro Fontes, pode ser uma solução interessante para a nova hotelaria, para empresas ou para um particular surpreender alguém com um pequeno-almoço no trabalho ou à porta de casa.

Food Tech, um ecossistema em expansão Foto Por cada foodie no Instagram há uma empresa food tech que nasce. Não é bem assim, porque é bem mais fácil fotografar um prato e enviar a imagem para uma rede social do que criar e manter um negócio na área da alimentação. Porém, os exemplos são cada vez mais numerosos e nos EUA a consultora CBInsights até já criou a Tabela Periódica da food tech norte-americana, para os interessados não perderem o norte entre 119 exemplos de empresas que nasceram no meio desta euforia — e algumas das quais já morreram. Uma das mudanças fundamentais dos últimos anos é a aposta cada vez maior na produção e gestão, em detrimento dos serviços de recomendação, que dominaram os primeiros anos deste movimento. Serviços como Yelp ou Zomato, que permitem gerir reputação, recomendação e reservas, deixaram de estar em foco, em detrimento de empresas que exploram áreas emergentes: cozinhas inteligentes; gestão de resíduos alimentares; entrega de comida ou de compras; e alimentos e bebidas de nova geração. É um ecossistema em expansão, que se encontra mapeado tanto nos EUA, pela Mixing Bowl, como pela AgFunder, na Europa. Para quem se interessa pelo tema do desafio do futuro da alimentação nas cidades, recomendamos também o trabalho que o PÚBLICO tem estado a publicar, semanalmente, aos domingos e que se encontra acessível aqui.

