Sessões de prova de vinho esgotadas, mercado de produtores cheio – a quinta edição do Vinhos de Portugal no Rio arrancou sexta-feira, no Casa Shopping, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o primeiro de três dias totalmente dedicados a apresentar, divulgar e dar a provar os vinhos portugueses a um público carioca cada vez mais curioso e interessado.

Falou-se dos Grandes Vinhos do Alentejo (com o crítico Rui Falcão) e dos Grandes Vinhos do Douro (com o jornalista do PÚBLICO Manuel Carvalho), o Master of Wine Dirceu Vianna Junior conduziu uma viagem pela diversidade de Portugal e o dia terminou com o crítico brasileiro Jorge Lucki a explicar o que dez anos fazem a um grande vinho.

No espaço de Tomar um Copo, na área de convivência, houve muitas perguntas sobre vinho rosé, a forma como uma viagem de avião afecta a percepção de um vinho e ainda sobre destinos turísticos em Portugal.