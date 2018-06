Portugal empatou o seu segundo jogo de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo de futebol, que se vai disputar a partir do dia 14 de Junho, na Rússia. Neste sábado, frente à Bélgica, a selecção nacional ficou-se pela igualdade a zero.

PUB

Ainda sem Cristiano Ronaldo, a selecção portuguesa efectuou algumas alterações em relação ao jogo anterior de preparação para o Mundial 2018, quando empatou a dois golos com a Tunísia. Na baliza surgiu Beto, enquanto à frente dele surgiram a titulares José Fonte, Cédric, João Moutinho, Gelson e Gonçalo Guedes.

Num jogo com alguns momentos de aflição na defesa, mas também com um ou outro lance de golo junto da baliza de Curtois, o resultado acaba por ser justo.

PUB

PUB