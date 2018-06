Reeleito presidente do V. Guimarães em Março, Júlio Mendes viu neste sábado aprovado em Assembleia Geral o orçamento do clube para a temporada 2018-19, mas a reunião do líder vimaranense com os sócios ficou marcada pelas duras críticas dirigidas por Júlio Mendes a Pedro Martins, antigo treinador da equipa minhota. Segundo o presidente do V. Guimarães, a permanência do futuro técnico do Olympiacos durante dois anos no clube foi "o maior erro" da sua gestão: “Pedro Martins foi despedido, porque no dia em que perdemos com o Braga, na noite anterior, no estágio houve coisas muito graves a envolver os jogadores, como alteração dos capitães.”

A Assembleia Geral tinha como objectivo principal discutir e votar o orçamento do V. Guimarães para a próxima época, documento que prevê um prejuízo de 27,675 mil euros, com gastos previstos de 3,25 milhões de euros para as actividades do clube e foi aprovado por maioria, mas o presidente vitoriano acabou por centrar parte do seu discurso na análise a uma entrevista de Pedro Martins ao jornal Record.

Júlio Mendes não poupou nas críticas ao treinador do V. Guimarães nas duas últimas temporadas, referiu mesmo que a continuidade do técnico na última época foi "o maior erro" da sua gestão.

“É muito grave a entrevista que deu porque insulta o Vitória e os vitorianos. O que ele fez foi um exercício de vingança. Temos todos de ter consciência disso. O Pedro Martins foi uma das maiores desilusões. O que Pedro Martins fez foi inqualificável”, disse perante os sócios Júlio Mendes, revelando depois um episódio ocorrido no final da temporada: “O Pedro Martins foi despedido, porque no dia em que perdemos com o Sp. Braga, na noite anterior, no estágio houve coisas muito graves a envolver os jogadores, como alteração dos capitães. No fim do jogo perguntei a Pedro Martins o que aconteceu, ele disse-me que já tinha perdido o grupo há muito tempo, já não segurava mais nisto. Quando um presidente ouve isto tem de despedir o treinador na hora.”

