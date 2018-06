Pedro Lencart terminou o Allianz German Boys Open no 7.º lugar, empatado com o alemão Tim Tillmanns. Trata-se de um dos mais importantes torneios europeus de sub-18, cuja 15.ª edição decorreu entre quinta-feira e este sábado, como habitualmente no Golf Club St. Leon-Rot, em Baden-Württemberg, na Alemanha.

O campeão nacional amador absoluto – que em 2017 tinha sido 6.º classificado, numa edição reduzida a duas voltas – concluiu hoje a terceira e última volta com 68 pancadas, 4 abaixo do Par 72, para um total de 209 (-7), subindo sete posições em relação à véspera (era 14.ª). Apenas duas pancadas o separaram dos primeiros classificados e do desempate por parte súbita.

PUB

Daniel da Costa Rodrigues, o outro elemento da seleção nacional que competiu na prova, encerrou com um 76 descendo dos 18.ºs para os 38.ºs, com 218 (+2). Uma boa estreia no torneio para quem tem apenas 15 anos. A prova contou com 105 jogadores, e no final das duas primeiras voltas foi feito um cut para os 45 primeiros e empatados.

O francês Charles Laceret, o alemão Fredrik Strandberg e Hin Lou Tan Chi, de Hong Kong, terminaram empatados no primeiro lugar, com 207 (-9), e no desempate por “morte-súbita” foi o gaulês que levou a melhor sagrando-se campeão.

PUB

“Ambos os jogadores apresentaram-se de forma organizada durante toda a competição, e saímos daqui com indicadores positivos para as próximas competições”, afirmou o selecionador nacional Nelson Ribeiro, que acompanhou os jogadores na Alemanha.

Sobre os jogadores, disse que Pedro Lencart “foi crescendo durante a competição, dado que tem passado todo o tempo em que não está a jogar a estudar para os exames finais do 12.°ano”; e que Daniel Rodrigues “tem vindo apresentar um golfe muito consistente e voltou a fazê-lo cá, este último dia de +4 pode ser consequência dos jogadores numa idade mais jovem ainda considerarem a passagem do cut como uma missão comprida”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As melhores classificações de sempre de portugueses no torneio foram os segundos lugares de Gonçalo Costa em 2013 e de Gonçalo Pinto em 2011.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB