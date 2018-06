Mais de oito meses depois de se ter lesionado, Manuel Neuer voltou a competir, mas para os alemães, a boa notícia do regresso do seu capitão e guarda-redes veio acompanhada de uma outra pouco animadora: a Alemanha foi batida em Klagenfurt pela Áustria (2-1) e a mannschaft somou o quinto jogo consecutivo sem conseguir vencer.

Depois de ter conseguido, sem qualquer dificuldade, vencer o Grupo C da fase de qualificação europeia para o Mundial 2018, a Alemanha fez cinco jogos de preparação e não conseguiu vencer nenhum.

Em Klagenfurt, no sul da Áustria, o duelo entre austríacos e germânicos assinalou o regresso de Manuel Neuer à competição, após uma paragem de oito meses devido a lesão, mas apesar de Özil ter colocado cedo os alemães na frente do marcador, na segunda parte a selecção da casa deu a volta ao resultado (Hinteregger, aos 53’, e Schopf, aos 69’), garantindo uma proeza com quase 32 anos: desde 29 de Outubro de 1986 que os austríacos não venciam uma selecção alemã.

Em Wembley, a Inglaterra venceu a Nigéria, num jogo em que a selecção comandada por Gareth Southgate realizou uma primeira parte de bom nível. Logo aos sete minutos, após um pontapé de canto, Gary Cahill subiu mais alto do que os adversários e cabeceou para o fundo da baliza. Antes do intervalo, justificando a supremacia dos britânicos, Harry Kane ampliou a vantagem com um remate rasteiro, fixando o marcador em 2-0.

Os últimos 45 minutos foram diferentes. Com outra atitude, a Nigéria reagiu de imediato e Alex Iwobi, avançado do Arsenal, reduziu a desvantagem. Com as substituições, o jogo foi perdendo qualidade e o resultado não voltou a sofrer alterações. O defesa do Benfica, Tyronne Ebuehi, e o extremo do Feirense, Peter Etebo, foram utilizados durante toda a segunda parte.

Nos outros jogos de preparação realizados neste sábado, realce para um duelo nórdico que terminou a zero. A partida entre Suécia e Dinamarca, disputada em Estocolmo, foi bastante equilibrada, e a melhor oportunidade surgiu já perto do final, num remate do avançado sueco Isaac Thelin.

Para este domingo está marcado o regresso de Neymar. Na antevisão do Brasil-Croácia, partida que será disputada em Liverpool, o seleccionador brasileiro Tite anunciou que o avançado do Paris Saint-Germain, que não joga desde Fevereiro, será utilizado na segunda parte.

