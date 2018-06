O piloto português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu neste sábado o 11.º tempo na qualificação para a prova de Moto2 do Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

PUB

No circuito de Mugello, Oliveira, segundo classificado do Mundial de Moto2, não foi além da 11.ª marca qualificativa, rodando em 1m52,145s, a 0,570 segundos do italiano Mattia Pasini.

Na primeira linha da grelha, Pasini vai ter a companhia do alemão Marcel Schrotter (Kalex), que gastou mais 0,030 segundos do que o italiano, e do espanhol Alex Márquez (Kalex), que ficou a 0,067s.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), vai partir para a prova de domingo na quarta posição, depois de ter gastado mais 0,346 segundos do que o seu compatriota.

Em MotoGP, categoria rainha, o italiano Valentino Rossi (Yamaha) voltou a conseguir uma pole position, algo que já não alcançava desde o Grande Prémio do Japão de 2016.

"Il Dottore" bateu o recorde da pista, ao rodar em 1m46,208s, menos 0,035 segundos do que o espanhol Jorge Lorenzo (Ducati) e 0.096s do que o também espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

PUB