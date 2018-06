A Inglaterra vence neste sábado a Nigéria, em Wembley, por 2-1, em jogo de preparação para o Mundial 2018. A selecção comandada por Gareth Southgate realizou uma primeira parte de bom nível e chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, mas os africanos reduziram no início do segundo tempo.

Em Londres, a Inglaterra assumiu o controlo do jogo desde o apito inicial e logo aos sete minutos, após um pontapé de canto, Gary Cahill subiu mais alto do que os adversários e cabeceou para o fundo da baliza. Antes do intervalo, justificando a supremacia dos britânicos, Harry Kane que ampliou a vantagem com um remate rasteiro, fixando o marcador em 2-0.

Os últimos 45 minutos foram diferentes. Com outra atitude, a Nigéria reagiu de imediato e Alex Iwobi, avançado do Arsenal, reduziu a desvantagem. Com as substituições, o jogo foi perdendo qualidade e o resultado não voltou a sofrer alterações.

O defesa do Benfica Tyronne Ebuehi e o extremo do Feirense Peter Etebo foram utilizados durante toda a segunda parte.

