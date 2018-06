Nos últimos tempos, temos assistido ao declínio dos corais da Grande Barreira de Coral. Só em 2016, cerca de um terço dos corais nos recifes à superfície morreu. Contudo, a morte deste ecossistema que se estende ao longo de cerca de 2400 quilómetros da costa Leste da Austrália já não é de agora. Num artigo publicado na revista Nature Geoscience, uma equipa internacional de cientistas mostra que, nos últimos 30 mil anos, a Grande Barreira de Coral esteve cinco vezes à beira da morte, revelando assim ter mais resiliência do que se pensava. Mas os cientistas deixam uma questão: será resistente o suficiente para sobreviver ao declínio actual dos seus corais?

Qual a história de vida da Grande Barreira de Coral nos últimos 30 mil anos? É trágica ou pacífica? Para o saberem, os cientistas procuraram a resposta na própria barreira. Através de um sonar subaquático, encontraram sítios no fundo marinho onde os corais do passado cresceram. Depois, fizeram perfurações em 16 locais diferentes entre Cairns e Mackay (no centro deste ecossistema) e extraíram cilindros de rochas que continham fósseis de corais e sedimentos depositados nos últimos 30 mil anos.

PUB

Estas amostras indicam que os dois primeiros fenómenos de morte durante esse período aconteceram há 30 mil e 22 mil anos. Como o nível do mar diminuiu, os recifes de coral ficaram expostos ao ar. “O estudo cobre o período antes do Último Máximo Glacial, há cerca de 20 mil anos, quando o nível do mar estava 118 metros abaixo dos níveis actuais [e a água ficou retida em grandes calotas de gelo]”, realça-se num comunicado da Universidade de Sydney (Austrália). Para sobreviverem, os recifes de coral avançaram em direcção ao mar.

PUB

No período a seguir ao Último Máximo Glacial, houve um degelo e o nível do mar subiu rapidamente. Como tal, a Grande Barreira esteve a morrer três vezes: há 17 mil anos, 13 mil anos e há dez mil anos. A barreira acabou por resistir porque os corais se movimentaram, nestes casos, em direcção a terra. “[O fenómeno há dez mil anos] parece estar associado a um grande aumento dos sedimentos e à má qualidade da água ao mesmo tempo que havia um aumento generalizado do nível da água do mar”, lê-se no comunicado.

“O nosso estudo mostra que os recifes foram capazes de recuperar de mortes no passado durante a última glaciação e degelo”, resume Jody Webster, geólogo marinho da Universidade de Sydney e líder do estudo, acrescentando ao site da revista Science que não consegue indicar quão extensos foram os fenómenos de morte na barreira. “Não perfurámos e tirámos amostras de tudo.”

Os cientistas salientam ainda que este ecossistema se reestabeleceu por si só ao longo do tempo devido à capacidade de migração da barreira ora em direcção ao mar ora em direcção à terra entre 0,2 e 1,5 metros por ano. Para se reestabelecer totalmente, a barreira levou entre centenas e milhares de anos.

Uma lição actual?

PUB

“[Este estudo] retém algumas lições realmente importantes”, disse também à Science Kim Cobb, paleoclimatóloga do Instituto de Tecnologia da Georgia (EUA) e que não participou no estudo, sobre a resiliência da Grande Barreira e a sua rápida recuperação. Poderá ser esta uma lição para a actual situação?

“[As mortes do passado são semelhantes] ao que estamos a ver agora na Grande Barreira de Coral”, considera ainda Mark Eakin, ecologista na agência dos oceanos e da atmosfera dos EUA (NOAA) e que não participou no trabalho, também citado pela Science. Mas frisa uma diferença: “Actualmente, o nível do mar não é um grande problema, são as temperaturas: as ondas de calor desencadearam branqueamentos em massa, períodos em que os corais stressados pelo calor expulsam as algas com quem vivem em simbiose [e acabam por ficar esbranquiçados].”

Sabe-se desde os anos 80 que a Grande Barreira de Coral enfrenta branqueamentos que deixam os corais desnutridos, o que pode levá-los à morte. Desde então já se observaram quatro branqueamentos em massa: em 1998, 2002, 2016 e em 2017. O branqueamento de 2016 é considerado um dos mais mortíferos e só na zona Norte matou 67% dos corais. O maior responsável foi uma grande onda de calor causada, sobretudo, pelas alterações climáticas e pelo El Niño, um fenómeno de transporte de uma massa de água quente desde a Austrália até às costas da América do Sul, por altura do Natal. As temperaturas superficiais da água atingiram assim valores recorde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O investigador Jody Webster ECORD/IODP

Contudo, Jody Webster não se mostra optimista quanto à recuperação da Grande Barreira. “Tenho sérias preocupações sobre a capacidade da barreira, na sua actual situação, conseguir sobreviver às mudanças causadas por muitos stresses”, considera. “O nosso estudo mostra que para responder às mudanças do nível do mar, a barreira era particularmente sensível aos fluxos de sedimentos no passado. Isso significa que, agora, precisamos de perceber como as práticas da indústria primária afectam a entrada de sedimentos e a qualidade de água na barreira.” E no artigo científico salienta-se mesmo: “Os nossos resultados dão-nos poucas provas sobre a resiliência da Grande Barreira de Coral durante as próximas décadas.”

Mark Eakin frisa ainda que este estudo nos lembra como a situação actual pode ser dramática. “Não esperem que os recifes sejam capazes de recuperar outra vez tão depressa”, avisa. Como tal, fica a questão: a Grande Barreira de Coral conseguirá ser suficientemente forte para sobreviver à morte actual dos seus corais?

PUB