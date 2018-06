A conversa Sem Filtro desta semana fala dos jovens e da juventude. Os temas escolhidos tiveram como pontos de partida a recente campanha anti-tabágica que tem por alvo as mulheres, as novas regras dos estágios profissionais, e a capacidade dos jovens mudarem as cidades e das cidades receberem os jovens.



O convidado esta semana foi Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais -- Capital Europeia da Juventude 2018 -- que se sentou à mesa com Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa.



