O Facebook deixou de ser a rede social mais utilizada e popular entre os adolescentes, estatuto que conservou durante vários anos, de acordo com um estudo do Pew Research Center publicado esta quinta-feira. Com base numa sondagem feita nos Estados Unidos a jovens entre os 13 e os 17 anos, só metade dos inquiridos (51%) diz ainda usar o Facebook, uma descida de 28% (e de 20 pontos percentuais) face a 2015, quando a rede liderava a tabela das plataformas mais utilizadas, sendo referida por 71% dos inquiridos.

O valor é inferior ao dos adolescentes que dizem utilizar o YouTube (85%), o Instagram (72%) e o Snapchat (69%), plataformas que têm conquistado cada vez mais margem de mercado entre os jovens. Atrás do Facebook está o Twitter (utilizado por 32% dos inquiridos), o Tumblr (9%) e o Reddit (7%).

Positivo/Negativo Positivo YouTube, Instagram e Snapchat São agora as redes mais utilizadas pelos jovens norte-americanos Negativo Facebook A rede mais utilizada a nível mundial registou uma perda dramática da população adolescente nos EUA

Questionados sobre qual a rede que usam mais frequentemente, o Facebook volta a ficar em quarto lugar na lista de preferências dos inquiridos: o Snapchat é a plataforma mais utilizada por 35% dos adolescentes norte-americanos, seguido pelo YouTube (32%) e pelo Instagram (15%, detido pelo Facebook). O Facebook é a rede preferida de apenas 10% dos inquiridos.

O mesmo estudo indica que, actualmente, 95% dos adolescentes norte-americanos tem acesso a um smartphone. Há três anos, esta percentagem ficava-se pelos 73%. O relatório revela também que 45% dos inquiridos dizem estar online “quase sempre” (apenas 24% em 2015). As raparigas são as que passam mais tempo ligadas: metade das inquiridas diz estar quase sempre online, contra 39% dos rapazes.

45% dos jovens dizem estar quase sempre online, com 95% dos inquiridos a ter acesso a smartphones

Este não é o primeiro estudo a sugerir que o Facebook está a perder a liderança junto do público mais jovem: em Fevereiro deste ano, a analista de mercado eMarketer (propriedade do grupo de media alemão Axel Springer) apontava para uma queda dos utilizadores entre os 12 e os 24 anos, ainda que muitos deles migrassem para o Instagram, também detido por Mark Zuckerberg. “O Facebook tem a sorte de deter o Instagram, que continua a ser uma plataforma influente entre os jovens”, dizia a analista da eMarketer, Debra Aho Williamson, na altura em que foi divulgado o relatório.

Em termos absolutos, porém, o Facebook continua a ser a rede social mais utilizada a nível mundial, com mais de dois mil milhões de utilizadores activos por mês.

