Os Verdes desafiaram nesta sexta-feira o Governo a descobrir a dimensão real do trabalho infantil em Portugal, com um projecto de resolução em que se defende um estudo rigoroso e o funcionamento eficaz dos serviços que aí intervêm.

"Meios humanos e materiais" são o que os serviços precisam, defendem os Verdes, que apresentaram nesta sexta-feira no Parlamento o documento para apontar à "total erradicação" do trabalho infantil.

No projecto, os Verdes citam dados da Organização Internacional do Trabalho, destacando que há actualmente 152 milhões de menores a trabalhar e quase metade corre riscos de segurança e saúde. Os universos mais afectados são as economias pequenas e rurais, com predominância na agricultura, minas e turismo.

No caso português, o partido quer saber quantas crianças trabalham e onde, para conseguir acompanhar o fenómeno e acrescentam que é preciso ter em conta as "novas formas" de trabalho infantil.

Há 17 anos que não se olha para o trabalho infantil com um estudo aprofundado, apontam os Verdes, que reconhecem "uma evolução notável" em Portugal nas décadas mais recentes.

Mesmo assim, em 2001 contavam-se quase 49 mil crianças que, entre os seis e os quinze anos trabalhavam, alguns sem receber nada em troca, mas em mais de metade dos casos não era regular.

Esse número traduzia um aumento de dois mil casos relativamente a 1998.

