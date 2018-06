O secretário-geral do PCP, Jerónimo Sousa, recusou esta sexta-feira, com um sorriso, comparações entre o Governo minoritário do PSOE, em Espanha, e o executivo socialista, argumentando que "são realidades muito diferentes".

"Não se pode comparar a situação de Espanha com Portugal. São realidades distintas. É um problema que cabe aos espanhóis resolver, não nos cabe a nós dar conselhos", disse Jerónimo de Sousa aos jornalistas, depois de assistir à peça "Ratsódia", no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, distrito de Setúbal, para assinalar o dia da criança.

Em Portugal, o PCP é um dos partidos que, com o Bloco de Esquerda e "Os Verdes", têm um acordo parlamentar de apoio ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa.

O Parlamento espanhol aprovou hoje por 180 votos a favor e 169 contra a moção de censura que afastou o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e, ao mesmo tempo, investiu Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

Apesar de apenas ter 84 dos 350 deputados do parlamento espanhol, o PSOE conseguiu reunir o apoio de um total de 180 membros da assembleia, incluindo os Unidos Podemos, de extrema-esquerda, e vários partidos de menor dimensão regionalistas, nacionalistas e separatistas.

Propostas do Governo não merecem apoio do PCP

Sobre assuntos nacionais, Jerónimo de Sousa disse ainda que o PCP está contra o acordo sobre a legislação laboral, entre o Governo e os parceiros sociais, à excepção da CGTP, mas admitiu fazer propostas no Parlamento para alterar os problemas "mais gravosos".

O líder do PCP confirmou, que as propostas do Governo "não merecem o apoio" dos comunistas, porque umas ficam "aquém e outras agravam a situação no mundo laboral".

Mas, isso não impedirá a bancada comunista de "procurar, na discussão na generalidade e na especialidade, alterar os conteúdos mais gravosos" das propostas acordadas pelo executivo com os parceiros sociais, acrescentou.

Jerónimo de Sousa não esclareceu se o PCP votará contra as propostas, quando forem a discussão no Parlamento, em 6 de Junho, admitindo que as leis passem na votação na generalidade, seguindo-se a discussão na especialidade.

O Governo e os parceiros sociais, à excepção da CGTP, assinaram na quarta-feira um acordo na Concertação Social que prevê alterações ao Código do Trabalho.

