Duas análises

O PÚBLICO de 31 de Maio traz um conjunto de análises de que comento duas:

1. Esther Mucznik faz uma resenha da evolução do estado das relações árabes-palestinianas-israelitas no período da minha vida; também nasci em 1947, como Israel. 1967 foi um ano trágico para israelitas e seus adversários; Israel venceu uma guerra que não iniciara, mas o problema de fundo mantém-se. Lembremos que os palestinianos não eram, na origem, povos do Médio Oriente, mas sim Povos do Mar, talvez saídos de Creta... Tenho junto da casa um cedro que plantei em 1995 e dediquei a Yitzhak Rabin; está pujante de vida. Gostaria de ter uma "varinha de condão" para ajudar a resolver tão difícil imbróglio. Abertura ao diálogo precisa-se, de ambos os lados. Aí verão que a União Europeia não está inclinada para uns contra outros.

2. Nuno Pacheco faz mais uma análise do quebra-cabeças a que o AO 1990 deu origem. Parece que querem quebrar os vínculos que nos prendem a normas consagradas deste lado do mar. Se recorrem a absurdos para forçar a aplicação de um "acordo", isso é mau sinal. Nós que, com fundamento nas raízes da língua, não nos vergamos à falta de lógica, poderemos morrer, mas outros cá ficarão a "separar o trigo do joio".

Antides Santo, Leiria

O imposto da vergonha

O imposto sobre os produtos petrolíferos garantiu ao Estado uma receita diária de mais de nove milhões de euros, nos primeiros três meses do ano. Assim, é fácil mascarar (e desmascarar) os “fantásticos” números do desempenho da economia portuguesa. Afinal, o enorme aumento de impostos da governação de Passos Coelho tem fiéis seguidores no Governo de António Costa. Mário Centeno, empresta-me o carro e o motorista?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A hipocrisia ao rubro

(...) Há algum tempo, quando tinha a profissão de docente, organizei uma visita, com cerca de 50 alunos, que levaram flores para oferecer a funcionários e aos internados num lar da terceira idade. Foi um encontro emocionante. Os alunos nunca tinham estado num espaço igual. As pessoas internadas, tal como os funcionários, nunca tinham recebido este tipo de visitas, havendo até asilados que ninguém procurava desde o internamento.

É preciso conhecer as pessoas, que não são números. Decidir sobre o final da vida dos outros, especialmente os debilitados, não é tarefa fácil e não me parece que esteja ao alcance do poder político que quer controlar toda a nossa vida. (...)

Tenho a certeza que a maioria dos representantes do povo, que vive do povo, mas dele afastado, que nunca demonstrou qualquer afecto especial e suficiente para decidir sobre os últimos dias de vida de alguém, decidiu o seu voto apenas por convicção e não por conhecimento profundo do assunto em questão. Decidir sobre a nossa vida, muitas vezes, é difícil, mas sobre a vida dos outros, em consciência, é impossível.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

