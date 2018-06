O Presidente italiano, Sergio Mattarella, já deu posse ao novo Governo, depois de uma semana em que o cenário de novas eleições chegou a ser dado como muito provável. O Executivo é liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte e tem como vice-primeiros-ministros os líderes dos nacionalistas da Liga e dos radicais do Movimento 5 Estrelas.

Entre os principais objectivos do novo Governo italiano destacam-se as propostas para reduzir impostos, aumentar os gastos com a segurança social e reformular as regras da União Europeia sobre os orçamentos nacionais e a imigração.

"Mercados tranquilos", titula o La Stampa. "O mercado de acções sobe, o spread desce", escreve o jornal, recordando os tempos de incerteza que marcaram o período entre as eleições de 4 de Março e a tomada de posse desta sexta-feira.

Foto Luigi di Maio e Matteo Salvini, líderes do 5 Estrelas e Liga, são vice-líderes do Governo Remo Casilli/REUTERS

Nessas eleições, os nacionalistas anti-imigração da Liga e os radicais anti-sistema do Movimento 5 Estrelas alcançaram confortáveis maiorias nas duas câmaras do Parlamento italiano.

O Presidente Mattarella não aceitou a nomeação de Paolo Savona, um eurocéptico, para a pasta da Economia e Finanças, o que abriu a possibilidade de novas eleições. O obstáculo foi ultrapassado esta semana, com a escolha de Giovanni Tria, que questiona o euro mas não o põe em causa.

Um dos primeiros a felicitar o novo primeiro-ministro italiano foi o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, embora salientando o desafio que será trabalhar com o primeiro Governo populista da Europa Ocidental nos tempos modernos.

"A sua nomeação chega num momento crucial para a Itália e para toda a União Europeia. Para ultrapassarmos os nossos desafios comuns, precisamos de unidade e de solidariedade mais do que nunca", disse Tusk numa carta endereçada a Giuseppe Conte.

