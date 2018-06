Quatro dólares é o valor da indemnização atribuída pela morte de um cidadão negro norte-americano pela polícia em Fort Pierce, na Florida, em 2014. O valor da indemnização foi decidido num julgamento com jurados e desencadeou uma polémica nos Estados Unidos.

Gregory Vaughn Hill Jr, de 30 anos, foi morto com três tiros disparados através da porta da sua garagem por dois polícias brancos que intervieram após um telefonema de um vizinho que se queixavam da música alta. Análises toxicológicas mostraram que Hill estava bêbado. Os polícias diziam ter visto armas na sua mão. Havia uma arma descarregada na garagem, mas não se sabe se chegou a empunhá-la.

O júri concluiu que o agente Christopher Newman, que disparou contra Hill, não fez uso indevido da força. Assim sendo, no desfecho do julgamento os jurados concluíram que não era justo indemnizar a família da vitima e atribuíram apenas um dólar pelas despesas com o funeral e um dólar por cada um dos seus três filhos.

Como os jurados consideraram que o xerife local, que foi chamado a responder como superior hierárquico dos polícias, não podia ter mais do que 1% de responsabilização, multaram-no em 1% de dólar — quatro cêntimos. E deverá ser ainda reduzido a zero, porque Hill estava bêbado.

"Acho que estavam a tentar insultar o caso", disse o advogado da família", John Philips, citado pela BBC. "Porquê isto de dar um dólar? É mesmo para magoar."

