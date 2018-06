Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira o seu veto nas Nações Unidas a um projecto de resolução apresentado pelo Kuwait no Conselho de Segurança que pedia a protecção dos palestinianos em Gaza e na Cisjordânia ocupada. Já a China, a França e a Rússia, três membros permanentes do Conselho de Segurança (CS), votaram designadamente a favor do texto.

Quatro países (Reino Unido, Polónia, Holanda e Etiópia) abstiveram-se, deixando os EUA como o único opositor.

Em paralelo, o CS da ONU rejeitou um projecto de resolução norte-americano que responsabilizava o Hamas pelos recentes episódios de violência na Faixa de Gaza que provocaram mais de 110 mortos e cerca de 13.000 de feridos entre os palestinianos.

Os Estados Unidos foram o único país que votou a favor do texto. Onze países abstiveram-se enquanto o Kuwait, a Bolívia e a Rússia votaram contra.

