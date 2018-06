Ribatejo à prova

Santarém, Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA)

De 2 a 10 de Junho

Santarém abre portas à Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo. Este ano, assinalando as 55.ª e 65.ª edições, respectivamente, a mostra dá espaço ao olival e ao azeite. São eles o tema central do programa que reconhece e realça a qualidade da produção do sector e o aumento do seu consumo. Em destaque está o World Olive Oil Summit (WOOS) que inclui o Congresso Nacional de Azeite e o Simpósio de Olivicultura, a par de exposições, cozinha ao vivo e encontros com especialistas. E como a tradição ainda é o que era, há cavalos, gado, galinhas, concursos, desfiles, maquinaria agrícola, gastronomia, artesanato e espectáculos (Xutos & Pontapés, HMB, Kura ou Matias Damásio são alguns dos convidados a subir ao palco). Barretes a postos, a viagem ao mundo rural vai começar.

Horário: todos os dias, das 10h às 22h30 (domingo, dia 10, até às 20h).

Bilhetes a 7€ (dia) e 20€ (livre-trânsito). Grátis para crianças até 11 anos e no dia 4 de Junho.

Foto Los Excentricos Antoine Debroux

Transpor Fronteiras

Porto, Fundação de Serralves e outros locais

Até 3 de Junho

Assume-se como o maior evento de cultura contemporânea do país. Promete centenas de actividades e espectáculos das mais variadas disciplinas, em vários espaços, com entrada livre. Depois de Juntar Mundos em 2016 e Quebrar Muros em 2017, o Serralves em Festa chega à 15.ª edição a Transpor Fronteiras. O formato mantém-se: são 50 horas consecutivas de música, dança, teatro, circo e oficinas, com artistas de diferentes latitudes, para dar mundo à festa. No lote de anfitriões há muito por onde escolher: da música de Nandini Muthuswamy, Linn da Quebrada e Ballaké Sissoko à dança da Companhia Nacera Belaza e Marco da Silva Ferreira, passando pelas acrobacias da Companhia de Circo Inextremiste e de Los Excentricos, a instalação de Mark Fell, a peça do Teatro Praga, o funambulismo da Cie Basinga ou a performance de Clédat & Petitpierre. O cartaz, alinhado com o tema, galga os muros da fundação e passa também pela Baixa do Porto.

Horário: das 20h de sexta às 22h de domingo.

Grátis

Foto Ana Abrão

Em viagem

Sintra, Picadeiro do Parque Nacional da Pena

De 2 de Junho a 26 de Agosto

Uma mulher segura um retrato de si própria. Título: O Peso da Tradição. A imagem foi captada na Índia pela luso-brasileira Ana Abrão e premiada na categoria Celebração da Humanidade, no concurso Travel Photographer of the Year (TPOTY), a competição-exposição internacional dedicada à fotografia de viagem. É uma das 39 imagens distinguidas em 2017 que agora podem ser vistas no Picadeiro do Parque da Pena. Nesta 15.ª edição do concurso, que pela primeira vez passa por Portugal, constam também trabalhos de Alain Schroeder, Paul Sansome, Katherine Keates, Johan Sigessonn, Honghui Zhu, Stephen King, Emiliano Pinnizzotto, Cezary Filew, Wendy Timmermans, Joel Santos e Enrico Villa, entre outros. Um portfolio a céu aberto que, nas palavras da organização, “celebra a humanidade, a paisagem, o ambiente e a vida selvagem no planeta”.

Horário: todos os dias, das 9h30 às 19h.

Bilhetes a 14€ (entrada no parque)

Foto DR

Sete cidades às tapas

Aveiro, Braga, Évora, Faro, Lisboa, Porto e Viseu

Até 10 de Junho

Mais um ano, mais uma voltinha na Rota de Tapas Estrella Damm. Para acompanhar a crescente procura, o espírito de tapear espalha-se por sete cidades, de norte a sul do país: Braga, Porto, Viseu, Aveiro, Lisboa, Évora e Faro. São 155 os restaurantes que aderem à iniciativa e convidam a provar combinações únicas, com ingredientes locais e preços especiais. A degustação passa por iguarias variadas como salmão, choco, mexilhão, croquetes de alheira, cachorro de linguiça, morcela grelhada, bolinho de bacalhau, cogumelos shitake, atum selado com soja, muxama, xarém, biqueirão, gambas salteadas, tiborna de tomate, nacos de carne maturada, tostas de chévre, sapateira, tortilha de batata ou paté de enchidos. As tapas estão lançadas, é seguir o mapa.

Menus a 3€ (tapa + cerveja Estrella Damm)

Mapa e estabelecimentos aderentes em www.rotadetapas.com.pt

Foto Daniel Rocha

Dicas para ser feliz

Lisboa, Museu dos Doces

A partir de 31 de Maio

O Museu dos Doces, ou The Sweet Art Museum, chega à Rua do Açúcar, em Marvila, para mostrar que no que aos doces diz respeito, vale (quase) tudo. Durante três meses, sob o mote Diz sim à felicidade, convidam-se gulosos e curiosos a entrar numa experiência visual e interactiva onde o “pecado” está por todo o lado. Com várias salas temáticas, pode mergulhar numa piscina de marshmallows, passar pelos chupa-chupa gigantes da Candy Wash Room, jogar ao Gummy Game (uma espécie de xadrez com ursinhos de goma) ou visitar a Ice Cream Land, o mundo onde os gelados ditam as modas. A entrada inclui degustações e põe a doçura de mãos dadas com a solidariedade: um euro de cada bilhete vendido reverte a favor da associação Terra dos Sonhos.

Horário: quarta a sexta, das 11h às 21h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h.

Bilhetes a 20€. Entrada livre até aos 3 anos.

Foto DR

Rota de Luz

Tomar, Convento de Cristo, Igreja de S. João Baptista e Complexo Industrial da Levada

De 7 a 10 de Junho

A cidade templária volta a ser palco do Flux Tomar - Rota de Luz. Depois da edição inaugural, o festival de luz e videoarte regressa para contar histórias e dar vida a alguns monumentos emblemáticos da terra. Num percurso imersivo assinado pelo ateliê O Cubo - responsável por espectáculos de video mapping como Lisbon Under Stars, Magia na Fortaleza ou A Luz no Mosteiro - projectam-se imagens que invocam a origem e herança da região. O Convento de Cristo, a Igreja de S. João Baptista e o Complexo Industrial da Levada são as telas escolhidas para o efeito. Em foco estão os Descobrimentos, o trabalho dos operários, azulejos virtuais e padrões caleidoscópicos.

Horário: quinta a domingo, das 21h30 às 24h.

Grátis

Foto Paulo Pimenta

De copo cheio

Ponte de Lima, Parque de Exposições Expolima

De 8 a 10 de Junho

Em território limiano, todos os caminhos apontam para a Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais. Com 28 edições, o evento já faz parte do rótulo da cidade e põe na mesa o que por ali se produz, dos saberes aos sabores. A acompanhar, o néctar da região, que além de dar nome à festa inspira showcookings, degustações e provas. O cartaz não fica por aqui: juntam-se o Concurso de Saltos Internacional, o Concurso de Leite Creme, o desfile de carros clássicos, o Festival de Folclore e concertos de Zé Amaro e Carolina Deslandes (dias 8 e 9, às 23h, respectivamente).

Horário: sexta e sábado, das 9h às 3h; domingo, das 9h às 19h.

Grátis

