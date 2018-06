A rede de pagamentos com cartões Visa está a sofrer perturbações esta sexta-feira a nível europeu, confirmou a empresa através do seu canal oficial na rede social Twitter. Desde o início da tarde, inúmeros consumidores têm acorrido também às redes sociais para reportar falhas no sistema.

“Estamos neste momento a registar uma interrupção do serviço que está a impedir o processamento de algumas transacções na rede Visa na Europa”, lê-se na mensagem da Visa.

PUB

PUB

"Estamos a investigar a causa e a trabalhar o mais rapidamente possível para resolver a situação", lê-se ainda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há momentos, e em resposta a um consumidor, a conta oficial no Twitter da rede Mastercard no Reino Unido também confirmava a existência de perturbações semelhantes a nível europeu.

PUB