A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recebeu nesta sexta-feira o pedido de registo das Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) sobre a EDP e a EDP Renováveis requeridas pela China Three Gorges (Europe), confirmou fonte oficial do regulador à Lusa. A China Three Gorges (CTG) tinha até final de Maio para fazer o pedido de registo, segundo a lei.

A CTG (que já é o maior accionista da EDP com 23% do capital) anunciou há três semanas o lançamento de uma OPA voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada acção.

Caso a OPA tenha sucesso, a CTG avançará com uma oferta pública obrigatória sobre 100% do capital social da EDP Renováveis, a 7,33 euros por ação.

A EDP controla 82,6% do capital social da EDP Renováveis, que tem sede em Madrid.

