Bruno de Carvalho acusou Jorge Mendes e a Gestifute de chantagem nas negociações com o Wolverhampton para a transferência de Rui Patrício, mas a agência diz que tal não é verdade e que foi o próprio clube a pedir à empresa que mediasse o negócio.

“Foi a Sporting SAD […] que pediu encarecidamente à Gestifute que tentasse conseguir uma proposta para a transferência do jogador Rui Patrício, de modo a evitar a rescisão iminente deste”, diz a agência em comunicado, acrescentando que a SAD “leonina” também propôs que se envolvesse neste pedido “o diferendo com a Gestifute relativo ao jogador Adrien Silva”.

A Gestifute refere que o diferendo com o Sporting vem de 2012, no processo de renovação de contrato de Adrien Silva e de Rui Patrício, que corriam o risco de serem jogadores livres. No processo de Adrien, refere a Gestifute, “sua remuneração dependente de uma futura transferência, consistindo numa percentagem do preço respectivo, a qual não foi devidamente saldada aquando da transferência de Adrien Silva para o Leicester”.

Nas negociações com o Wolverhampton para a transferência, a Gestifute diz que conseguiu um acordo com o clube para o negócio se fazer por 18 milhões, e que Patrício chegou a fazer os testes médicos, mas que tudo ficou cancelado devido a exigências de última hora de Bruno de Carvalho – mais dois milhões de euros – que o “Wolves” rejeitou.

"Nada neste processo — rigorosamente nada — decorreu por iniciativa da Gestifute, a qual se limitou a aceder a uma quase súplica do Sporting, e unicamente pela consideração devida a esta instituição", refere ainda o comunicado.

