"Fui alvo de violência psicológica e violência física. Isto não pode deixar de constituir justa causa para que eu, preservando a minha dignidade pessoal e profissional, me liberte do contrato que me liga ao Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD". Esta é uma frases que Rui Patrício usa para justificar o pedido de rescisão de contrato com o Sporting.

Na carta de 34 páginas, a que o PÚBLICO teve acesso, o guarda-redes da selecção assume que temeu pela vida e que não tem "as condições mínimas" para continuar no Sporting.

Rui Patrício alega que são “imputáveis” ao Sporting factos que o “fizeram temer pela vida”, inviabilizando “condições mínimas para exercer” a actividade de jogador profissional.

Para além do “assédio” e da falta de “boas condições de trabalho” e “respeito”, Rui Patrício alega ainda que se verificaram situações de “aplicação de sanção abusiva” e “ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, punível por lei”.

Para corroborar as suas alegações, o jogador incluiu capturas de ecrã de conversas de Whatsapp com Bruno de Carvalho, em que o plantel é apodado de “convencidos que não respeitam nada nem ninguém” e “amuados”.

“No final da época vou-me embora, vou para junto da minha família, nada mais importa, está aqui o REI [referindo-se a Jorge Jesus] e eu vou-me embora para junto da minha família que é o mais importante, que gosta de mim”, lê-se na carta de rescisão, num momento em que Rui Patrício cita Bruno de Carvalho. A conversa remonta a 7 de Abril, no rescaldo dos processos disciplinares e suspensões aplicadas ao plantel. “Vou tirar a suspensão, o mister pode convocar quem quiser, é o Rei do Clube, mas os processos vão continuar!”, ameaçou o presidente do clube. E cumpriu: tal como confirma Rui Patrício na carta, os procedimentos disciplinares nunca foram encerrados.

O jogador descreve ainda, ao pormenor, as agressões que aconteceram na Academia do Sporting, no passado dia 15 de Maio. Começando pela ausência do team manager, André Geraldes, que costumava assistir a todos os treinos, até ao momento em que os adeptos chegaram: “Entraram a perguntar por determinados jogadores em concreto: Acuña, Battaglia, William, por mim…” “Ainda hoje, acordo de noite, em sobressalto, com as imagens de horror que retive e que vejo e não consigo pensar em voltar àquele local”, escreveu o guarda-redes.

“A verdade é que tememos todos pela nossa vida. A partir de determinada altura, o descontrolo era tal que senti que podia não sair dali com vida.” Rui Patrício termina a carta dizendo-se “consciente dos seus deveres” mas também “dos seus direitos” e que “procura preservar a sua honra e a sua dignidade, além da sua integridade física e da sua vida”.

Rui Patrício, 30 anos, rescindiu unilateralmente contrato com o Sporting, depois de 18 a jogar pelos “leões”. A notícia, avançada pelo jornal Record , já confirmada pelo Sporting num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho. Numa conferência de imprensa, o presidente do Sporting disse que o jogador está a ser “manipulado” e que espera que “reflita” e volte atrás na rescisão.

A possibilidade de rescisões no plantel do Sporting tem sido repetidamente referida pela comunicação social desde que se registaram os episódios de violência na Academia de Alcochete. Até ao momento, nenhum futebolista tinha avançado, sendo a rescisão de Rui Patrício a primeira.

