Rui Patrício rescindiu unilateralmente contrato com o Sporting, avança nesta sexta-feira a edição online do jornal Record.

O guarda-redes leonino esteve a um passo de se mudar para Wolverhampton, mas uma intervenção de Bruno de Carvalho, que colocou entraves de última hora, inviabilizou a transferência, noticia o jornal desportivo. Entretanto, o jogador avançou com uma rescisão, alegando justa causa, noticia o Record.

Contactados pelo PÚBLICO, dois porta-vozes do Sporting não comentaram a notícia.

O Correio da Manhã avança também que a direcção do Sporting desligou a máquina de faxes de forma a não receber os pedidos de rescisão. Quem quiser rescindir com o clube, terá de enviar uma carta registada.

A possibilidade de rescisões no plantel do Sporting tem sido repetidamente referida pela comunicação social, desde que os episódios de violência na Academia de Alcochete se registaram. Até ao momento, nenhum futebolista avançou mas, a confirmar-se, a rescisão de Rui Patrício será a primeira.

Nesta altura, o guarda-redes sportinguista já está ao serviço da Selecção Nacional, em preparação para o Mundial de Futebol, que se joga na Rússia.

Esta sexta-feira está a ser marcada pela substituição da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, pelo Conselho Directivo, que se reuniu na quinta-feira. De acordo com o comunicado emitido pela direcção, a reunião foi marcada pela “renúncia em bloco da MAG e da renúncia da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, e por não terem sido iniciados pelos mesmos os procedimentos legais e estatutários a que estão vinculados e que permitiriam o normal funcionamento do clube e a consequente defesa dos superiores interesses" do clube.

Entretanto, a Holdimo (segunda maior acionista da SAD do Sporting) também deu a conhecer que apresentou uma acção judicial com vista à destituição da direcção de Bruno de Carvalho.

