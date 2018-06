O Benfica passou para a frente no conjunto da meia-final do play-off da Liga de basquetebol, com um triunfo no recinto do FC Porto, por 90-96, que deixa os "encarnados" com uma vantagem de 2-1 na eliminatória.

No terceiro jogo deste duelo de candidatos, os “encarnados” fizeram dos lançamentos triplos a sua principal força (62% de eficácia contra 36% dos "dragões"), tendo perdido apenas o primeiro parcial (19-17).

Damier Pitts (25 pontos) e Carlos Morais (20) foram os melhores marcadores da equipa treinada por José Ricardo, enquanto nos anfitriões foi Marcus Gilbert o que mais remou contra a maré no momento de lançar ao cesto (21 pontos).

O quarto encontro entre os dois semi-finalistas é já no domingo (20h30), novamente no pavilhão Dragão Caixa. Em caso de nova vitória, os lisboetas apuram-se automaticamente para a final. Se ganhar o FC Porto, haverá quinto jogo, o último embate, que se desenrolará no pavilhão da Luz.

À espera do vencedor desta meia-final está já a Oliveirense, que ganhou o terceiro jogo na deslocação a Guimarães. A Oliveirense bateu o V. Guimarães por 83-63, apurando-se para a final do play-off.

