O adepto do Everton que tentou agredir o guarda-redes português que joga pelo Lyon, Anthony Lopes, durante um jogo para a Liga Europa, foi condenado a oito semanas de prisão, anunciou a polícia de Liverpool nesta sexta-feira. Michael Fitzpatrick, que segurava uma criança pela mão, foi filmado a tentar atingir o guarda-redes suplente da selecção lusa, no seguimento de um incidente entre jogadores no terreno de jogo.

O pai de família, de 30 anos, declarou-se culpado de "violência" aquando do processo, a 23 de Maio, e assumiu estar "envergonhado" pelo comportamento e inquieto com a possibilidade da guarda dos filhos ser entregue em exclusivo à ex-mulher.

Fitzpatrick foi também condenado à proibição de assistir a jogos durante seis anos, considerando a justiça que a presença da criança foi um agravante. Quanto ao Everton, baniu-o do seu estádio.

Dois outros adeptos foram acusados no quadro do mesmo incidente, sendo que um recebeu uma advertência e o outro, que se considerou não culpado, vai a julgamento em Junho.

