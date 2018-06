Meghan Markle está na lista das 25 mulheres mais influentes na Grã-Bretanha. A lista foi feita pela edição britânica da revista de moda Vogue e foi conhecida na quinta-feira. Esta saúda a nova duquesa de Sussex e considera que a norte-americana imprime uma nova identidade à monarquia.

A lista da edição de Julho é composta por mulheres que trabalham em diferentes sectores, das artes ao entretenimento, passando pela política, direito, meios de comunicação e ciência. Assim, a mulher do príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono, está ao lado de outras como a designer Stella McCartney (responsável pelo segundo vestido que Markle usou no dia do seu casamento), a escritora de Harry Potter, J.K. Rowling ou a política escocesa Ruth Davidson.

Outros nomes que fazem parte deste ranking de mulheres entre os 22 e os 73 anos são a advogada de direitos humanos Amal Clooney, a cantora Dua Lipa, as modelos Adwoa Aboah e Edie Campbell e a chefe de operações do Manchester United, Collette Roche. As jornalistas Carole Cadwalladr, Amelia Gentleman e Katharine Viner foram também escolhidas pela investigação feita em casos como o Cambridge Anlytica ou o escândalo Windrush. Descubra algumas das escolhidas na fotogaleria em cima.

Markle, cujas celebrações do casamento no Castelo de Windsor, a 19 de Maio, foram vistas por milhões de pessoas, é descrita como "uma das mulheres mais reconhecidas do mundo". Segundo a Vogue, a "sua influência estende-se muito além da cobertura incessante do seu estilo. Como feminista e como uma mulher mestiça norte-americana, ela está a ajudar a forjar uma nova identidade do século XXI à monarquia".

