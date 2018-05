Uma criança de seis anos está em estado grave depois de ter sido atacada por um cão no Monte da Alagoinha, que pertence a Colos, Odemira, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja. O comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, disse ao PÚBLICO que a criança foi agredida por um “cão de grande porte” e que apresentava “ferimentos na face e no crânio”.

No local estiveram vários elementos dos bombeiros, da GNR e do INEM e mais tarde, “dada a gravidade da situação” acabou por ser mobilizado um helicóptero de Faro para transportar a criança do heliporto de Odemira para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. O alerta foi dado às 19h10.

O cão – um rafeiro alentejano – pertencia ao avô da criança, indicou ao PÚBLICO o capitão Gomes, da GNR de Beja. O menino de seis anos estaria a brincar com o cão no exterior, sem supervisão.

O comandante dos bombeiros de Odemira, assim como a fonte do CDOS de Beja, referem que não há registo de mais feridos além da criança e que não dispõem de mais informações sobre as circunstâncias em que se deu o ataque.

