A chanceler alemã, Angela Merkel, fechou esta quinta-feira uma visita a Portugal com uma reunião bilateral com o primeiro-ministro, António Costa, com ambos a sublinhar ideias comuns entre os dois países e o bom momento de Portugal.

António Costa declarou-se “satisfeito” por Angela Merkel ter regressado a Portugal “num momento diferente da nossa vida”, depois “da crise económica e financeira, de termos saído do procedimento por défice excessivo, ter uma trajectória sustentável de redução do nosso défice e da nossa dívida”, disse o primeiro-ministro na sua declaração inicial. Merkel esteve em Lisboa a última vez em 2012, quando Portugal ainda estava sob o programa de resgate financeiro da troika.

O primeiro-ministro português aproveitou para apontar melhores notícias ainda, já que o país a registar “o melhor crescimento económico desde a adesão ao Euro, a criação de emprego mais elevada das últimas décadas, sendo que ontem soubemos que em Março passado tivemos a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 14 anos”, congratulou-se.

Também Merkel destacou o momento diferente de Portugal: “A minha última visita foi há cinco anos. Hoje Portugal apresenta-se numa situação optimista e isso é um motivo de alegria para mim", disse a chanceler alemã, que destacou ainda a visita que fez, na véspera, a “projectos muito interessantes”, como o centro de investigação da Bosch.

"Margem para negociar" orçamento

Os dois foram questionados sobre as negociações para o orçamento da União Europeia (o quadro financeiro plurianual 2021-2027), com Costa a sublinhar que o que está de momento em cima da mesa “é um ponto de partida” e que há “margem para melhorar”, considerando que o orçamento deve ser “à medida da ambição europeia” e que esta é considerável, com vários desafios importantes.

No entanto, o chefe do Governo português ressalvou que a ideia da coesão “não é subsidiar fraquezas dos outros [países]” mas sim contribuir para que todos possam crescer. E destacou que após o anúncio da saída do Reino Unido, a Alemanha foi o primeiro país a prontificar-se a aumentar a sua contribuição pós-"Brexit".

Já Merkel declarou que com o "Brexit" a aprovação do orçamento se tornou uma “quadratura do círculo”, mas disse acreditar que este “enorme desafio” será superado.

Merkel também falou da convergência antes mencionada por Costa. “Todos temos interesse nesta convergência”, disse, e não só os países em dificuldades ou a crescer menos. Fez uma comparação com a reunificação alemã e os estados da antiga-RDA: o desenvolvimento mais aproximado era do interesse de todos.

Crise em Itália

A situação em Itália foi outro dos pontos das questões dos jornalistas. No domingo o Presidente, Sergio Mattarella, vetou o nome do candidato a ministro da Economia e Finanças do que seria o governo de coligação entre o partido 5 Estrelas (anti-sistema) e a Liga (extrema-direita) por este ser eurocéptico. Os dois partidos, que desistiram de formar governo, estão agora a fazer uma nova tentativa. A turbulência teve efeitos na subida das taxas de juro das dívidas. Será que prova que o euro não está à prova de crises?, perguntou um jornalista alemão.

Merkel declarou que Berlim espera a formação de um novo Governo e que seja possível um bom trabalho em conjunto com este. A Alemanha, prometeu, "fará tudo para que se encontre uma boa solução", declarou.

Já António Costa disse que a crise em Itália "demonstra duas coisas". Primeiro, "que quando não respondemos atempadamente aos factores de crise" surgem fenómenos como populismo, extremismo e nacionalismo, e que, por isso, "é melhor responder depressa para evitar" que estes cresçam. E "sempre que há problemas num dos nossos países somos todos atingidos", o que sublinha "a necessidade e a importância da estabilidade".

