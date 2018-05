Matteo Salvini e Luigi Di Maio chegaram nesta quinta-feira a novo acordo de partilha de Governo para impedir eleições. Os líderes da Liga (extrema-direita) e do 5 Estrelas (anti-sistema) voltam a propor o professor de Direito Giuseppe Conte para a chefia do Executivo.

O professor de Economia Giovanni Tria é o nome avançado para chefiar a pasta da Economia e Finanças, em susbtituição do eurocéptico Paolo Savona cuja presença no Governo foi chumbada pelo Presidente Sergio Mattarella.

Di Maio tinha pedido a Salvini para ponderar dar outra pasta a Savona. "Vou pensar", respondeu Salvini, citado pela edição italiana do HuffPost. Cedeu e Savona, segundo o jornal La Stampa, fica agora com os Assuntos Europeus; para os Negócios Estrangeiros foi escolhido Enzo Moavero-Milanesi.

Esta "é a melhor solução", dizem Liga e 5 Estrelas num comunicado assinado pelos dois líderes.

"Estamos nas últimas horas de trabalho para chegarmos a um governo, estamos a fazer tudo o que podemos para o ter", escreveu Salvini no Facebook a meio da tarde. Os dois líderes dos partidos que venceram as eleições legislativas de Março estiveram reunidos várias horas em Roma.

Depois do colapso da coligação que já tinha apresentado um programa de governo eurocéptico, anti-imigração e securitário, Mattarella indigitou o antigo alto funcionário do Fundo Monetário Internacional Carlo Cottarelli para formar um governo de especialistas para preparar o país para novas eleições. Porém, Cottarell não recebeu o apoio de qualquer partido.

Cottarell já renunciou e Mattarella já chamou Conte ao palácio presidencial.

Conte, que já tinha sido a escolha de Di Maio e Salvini para a chefia do governo na equipa rejeitada por Mattarella, abdicou do lugar no domingo, mas Mattarella pode indigitá-lo outra vez. Para isso, Cottarelli tem de anunciar que desiste.

As sondagens mostram que, em caso de novas eleições, a Liga de Salvini ganharia apoio. Já o 5 Estrelas teria um resultado próximo do que teve em Março.

Perante a possibilidade de haver um novo acordo entre Liga e 5 Estrelas, os mercados italianos começaram a negociar em alta diz a Reuters; na terça-feira entraram em pânico. Mas os cidadãos estão menos tranquilos do que os mercados financeiros com o arrastar da indefinição.

"Perdi a paciência. Já basta", disse a esta agência noticiosa, exasperada, a romana Teresa Gallo, que fazia compras na manhã de quinta-feira no mercado da capital italiana.

Duas sondagens divulgadas na quarta-feira à noite mostram que dois terços dos italianos querem que o país se mantenha no euro enquanto um quarto defende a saída da moeda única.

Lupo Rattazzi, um conhecido empresário italiano, publicou um anúncio de página inteira em vários jornais nacionais avisando Salvini e Di Maio das consequências de o país sair do euro.

Estava previsto que Sergio Mattarella fizesse um anúncio ainda nesta quinta-feira sobre o novo governo.

