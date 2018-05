Teve início na manhã desta quinta-feira o debate sobre a moção de censura ao presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, apresentado pelo PSOE. Há ainda dúvidas sobre o desfecho da votação, que decorrerá na sexta-feira. Mas tudo indica que o Partido Nacionalista Basco será decisivo. Os bascos anunciarão a sua intenção de voto à tarde, quando retomar o debate no Congresso dos Deputados.

Na parte da manhã do debate, a palavra foi de Pedro Sánchez, líder socialista, e de Rajoy. O primeiro pediu insistentemente ao primeiro-ministro para se demitir. Na sua intervenção, Sánchez piscou o olho a catalães e a bascos: aos primeiros disse que, caso venha a liderar o Governo, vai encetar conversações profundas com a Generalitat sobre o processo independentista. Aos segundos garantiu que vai manter o Orçamento do PP, que espera ainda aprovação no Senado.

Rajoy, por sua vez, argumentou que o líder socialista quer subir ao poder a todo o custo pois não o consegue fazer em eleições.

Neste momento, o PSOE tem o apoio assegurado de Podemos, Esquerda Republicana da Catalunha, Compromís e Nueva Canarias. Tudo isto faz com que estejam garantidos 165 votos. São necessários 176 para que a moção seja aceite.

A dúvida está em como votarão os oito deputados catalães do PDeCAT que se deverá juntar à ERC no seu apoio à moção, e dos cinco parlamentares bascos.

O PNV já afirmou que não quer que se realizem eleições gerais antecipadas já, o que não é também a intenção de Sánchez, que pretende liderar um Governo transitório mas durante um período relativamente longo. Por outro lado, os bascos foram decisivos para a aprovação do Orçamento do Estado para este ano preparado pelo executivo de Rajoy, depois de negociações onde conseguiram várias concessões para a região.

A direcção do partido revelou que iria tomar uma decisão final depois de ouvir Rajoy e Sánchez. Depois da primeira parte do debate, anunciou que a decisão estava tomada e que a mesma iria ser anunciada durante a sua intervenção parlamentar.

