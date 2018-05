Zinedine Zidane abandonou esta quinta-feira o comando técnico do Real Madrid. "Tomei a decisão de não continuar no cargo de treinador do Real Madrid", afirmou em conferência de imprensa, ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez.

"Tinha de fazer isto por todos. Penso que esta equipa deve continuar a ganhar e precisa de uma mudança", acrescentou. "Depois de três anos, precisa de outro discurso, seguramente de outra metodologia de trabalho e por isso tomei essa decisão", justificou, dizendo contudo que se trata de um "até já", e não de um ponto final numa longa relação com Real Madrid.

Em menos de três anos no comando dos "merengues", Zidane conquistou tudo o que tinha a ganhar na frente externa: três Ligas dos Campeões, duas supertaças europeias e dois mundiais de clubes. No plano doméstico, conquistou uma Liga e uma Supertaça.

Ao seu lado, Florentino Pérez disse estar perante "uma decisão completamente inesperada". "É um dia triste para mim e para os adeptos", acrescentou, dizendo que ainda não há um nome ou perfil pensado para ocupar o cargo deixado vago.

Quanto ao futuro de Zidane, o próprio diz que não está à procura de nenhum clube.

