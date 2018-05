Miguel Gaspar e Tomás Melo Gouveia são os portugueses mais em evidência em vários circuitos de profissionais na Europa.

O primeiro teve um bom começo, hoje, no Swiss Challenge, prova do Challenge Tour que decorrerá até domingo no campo de Par 71 do Golf Sempachersee, em Lucerna, Suíça. Com uma primeira volta de 68 pancadas, encontra-se no grupo dos 13.ºs, entre os 156 participantes iniciais.

Quanto ao segundo, terá uma palavra a dizer, amanhã, na questão do título no Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten, do Pro Golf Tour, que decorre no Golfclub St. Pölten, na Áustria. Depois de co-liderar ontem com uma primeira volta de 64 (-7), hoje marcou 70 (-1) descendo para 9.º com um total de 134 (-7), mas apenas três pancadas o separam do trio de líderes, composto pelo checo Michal Pospisil (64-67) e pelos amadores Allen John (65-66) e Gregory Wiggins (65-66), de Inglaterra.

Há mais dois portugueses a competir no Swiss Challenge, cujo líder é o alemão Marcel Schneider, com 63: João Carlota marcou 70 para se posicionar no largo lote dos 43.ºs, no limite do cut provisório (para os 60 primeiros e empatados) e João Ramos assinalou 77 estando nos 144.ºs.

“Foi um dia muito sólido, falhei alguns greens no início e não consegui salvar o par, o me levou a fazer 3 bogeys nos primeiros 8 buracos... Depois disso não cometi mais nenhum erro, e aproveitei os shots bons que dei para fazer birdie... No geral foi bom, fui sólido”, afirmou Miguel Gaspar, que concluiu os últimos 11 buracos de jogo com cinco birdies e seis pares.

No principal circuito europeu, o European Tour, joga-se mais um torneio das Rolex Series, o Open de Itália, no Gardagolf Country Club, em Brescia, onde Ricardo Melo Gouveia não começou bem: com 72 (+1), está no lote dos 131.ºs. A prova é liderada pelos ingleses Robert Rock e Laurie Canter e pelo sul-africano Richard Sterne, todos com 63.

