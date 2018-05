A selecção marroquina, adversária de Portugal no grupo B do Mundial 2018 de futebol, empatou nesta quinta-feira (0-0) frente à congénere ucraniana, em jogo de preparação disputado na Suíça.

A equipa norte-africana teve mais posse de bola e mais remates à baliza adversária, mas o seu guarda-redes, Munir, que alinha no Numancia, da II Liga espanhola, teve três intervenções decisivas contra uma apenas do seu homólogo ucraniano, Andrij Pyatov, do Shakhtar Donetsk.

No eixo da defesa marroquina jogou o ex-internacional sub-21 português Manuel da Costa, durante os 90 minutos.

Golos não faltaram na Áustria, na partida entre a Roménia e o Chile, duas equipas que não conseguiram o apuramento para o Mundial2018, que terminou com a vitória dos europeus de leste sobre os sul-americanos por 3-2.

A Roménia adiantou-se no marcador pelo médio Nicolae Stanciou, aos 13 minutos, mas o Chile restabeleceu a igualdade aos 32 minutos, pelo defesa Guillermo Maripau, já depois de o ponta-de-lança chileno Nicolas Castillo, que está prestes a assinar com o Benfica, ter sido expulso com cartão vermelho directo, à passagem da meia hora.

Na segunda parte, o Chile voltou a marcar, aos 52 minutos, pelo médio Lorenzo Reyes, mas a selecção romena operou a reviravolta aos 66 e 84 minutos, com golos do médio Ciprian Deac e do avançado Constantin Budescu.

