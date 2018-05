Ivan Marcano foi oficializado nesta quinta-feira como reforço da Roma para 2018-19. O central que deixou o FC Porto a custo zero manifestou-se "feliz" com a mudança e agradado com o projecto que lhe foi apresentado.

"Estou muito feliz por estar aqui, porque a Roma é um grande clube que caminha na direcção certa, com um projecto desportivo definido", afirmou o defesa espanhol de 30 anos ao site do clube, depois de ter assinado um contrato de três épocas (com mais uma de opção).

Depois de uma temporada de sucesso ao serviço do FC Porto, clube pelo qual fez mais de 150 jogos, Marcano dá agora um novo rumo à carreira: "Acredito que a filosofia futebolística da equipa se ajusta às minhas forças e características", acrescentou.

