A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting nomeou esta quinta-feira os cinco membros que integrarão a Comissão de Fiscalização criada para exercer, temporariamente, as funções dos membros demissionários do Conselho Fiscal e Disciplinar na AG de 23 de Junho.

O jornalista Henrique Monteiro, director-adjunto do grupo Impresa, João Duque, professor catedrático em finanças e gestão financeira, Luís Pinto de Sousa, professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais, e os advogados Rita Garcia Pereira e António Paulo Santos são os nomes mencionados no comunicado emitido por Jaime Marta Soares.

