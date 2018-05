Marco Silva é oficialmente treinador do Everton, da Premier League, que esta quinta-feira anunciou a contratação do português até 2021 através de um vídeo publicado nas plataformas digitais do clube inglês.

"Estou muito orgulhoso e entusiasmado por assumir este desafio", declarou Marco Silva ao canal do emblema de Liverpool.

Marco Silva deixou ainda a garantia de construir uma equipa que seduza os adeptos.

"Quero que sintam orgulho por estarmos comprometidos e a trabalhar duro e que se divirtam".

O Everton sublinha os troféus conquistados por Marco Silva ao serviço de Sporting (Taça de Portugal, 2014/15) e Olympiacos (campeão grego em 2015/16), bem como o trabalho desenvolvido no Estoril, onde foi campeão da II Liga.

Marcel Brands, director do Everton, referiu ainda que Marco Silva incute uma mentalidade vencedora através do futebol de ataque.

"É um técnico ambicioso que defende um futebol ofensivo, para além de se envolver com toda a estrutura do clube", referiu o dirigente, baseando-se no desempenho do técnico português tanto ao serviço do Hull City como na experiência no Watford.

Marco Silva has revealed his pride at being appointed Everton manager and his resolve to build a winning side with a winning style and a deep connection between the team and Evertonians. #WelcomeMarco



?? https://t.co/KdjrshH9lx pic.twitter.com/qgdWb2M5Wy

— Everton (@Everton) May 31, 2018

#WelcomeMarco pic.twitter.com/7pfgkNtgBw

— Everton (@Everton) May 31, 2018