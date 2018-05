Filho da Mãe (o nome artístico de Rui Carvalho) editou no passado dia 4 de Maio mais um álbum que reforça a posição do músico português como um dos mais importantes guitarristas da atualidade. A crítica do Ípsilon atribuiu a Água-Má 4 estrelas, por ser “talvez o registo mais depurado de Filho da Mãe, aquele em que a expressividade dramática é mais aperfeiçoada, (…) num convite imersivo que permite a cada um desenhar o seu próprio mapa emocional”. Não se trata, portanto, de apenas mais uma imagem do virtuosismo técnico do artista, é, sobretudo, uma oportunidade para conhecer a profundidade de um dos compositores e intérpretes mais singulares da música portuguesa contemporânea. Rui Carvalho vai estar no auditório do PÚBLICO nesta quarta-feira, dia 30, para apresentar Água-Má, que será também o pretexto para uma conversa com o jornalista Vítor Belanciano.