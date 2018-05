Apesar dos compromissos assumidos pelos ministros da Saúde, Finanças, secretário de Estado da Saúde que as verbas para as obras da ala pediátrica do hospital do hospital de São João estariam “disponíveis brevemente”, o presidente do conselho de administração daquela unidade, António Oliveira e Silva, disse nesta quarta-feira aos deputados na comissão de saúde que as verbas ainda não estão desbloqueadas. O responsável explicou que desde o final de 2017 que têm mais de 19 milhões de euros em conta, mas falta a autorização conjunta das finanças e saúde para poderem mexer no dinheiro e lançar o concurso para a obra.

“Em relação ao desbloqueamento das verbas, o cenário é o mesmo de sempre. Neste momento, nas contas, estão 19,8 milhões de euros. O mais importante é ter autorização para lançar o procedimento concursal. E para isto tem de haver autorização conjunta das finanças e da saúde”, disse o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar São João.

“As verbas não estão desbloqueadas. Faz-me lembrar quando era miúdo, os meus pais punham dinheiro na conta mas eu não podia gastá-lo. Temos de ter autorização de despesas para podermos iniciar o processo”, reafirmou António Oliveira e Silva, especificando que tem a “informação que a verba está nas contas desde 29 ou 30 de Dezembro de 2017”.

O processo de concurso “é demorado” e o administrador hospitalar estima que “demorará um ano até que a obra se inicie”. O custo estimado da obra ronda os 23 milhões de euros. Oliveira e Silva deu conta de reuniões recentes com o Ministério da Saúde para discutir aspectos técnicos do projecto.

As condições de tratamento das crianças oncológicas foram denunciadas por vários pais, que deram conta de tratamento realizados em corredores. O responsável negou essa situação. “As crianças nunca foram seguidas e tratadas no corredor. O que aconteceu foi uma notícia com uma foto de uma criança no corredor antes de uma sala de tratamento no ambulatório. Naquele dia, a sala de tratamento estava cheia, foram ponderados riscos e benefícios, aquele sítio chama-se corredor mas não é sítio de passagem”, explicou António Oliveira e Silva.

O responsável explicou ainda que o CHSJ “tem um centro pediátrico que é único na região Norte, que não é substituível nem transplantável. Temos o IPO a 200 metros. Porque não se pode transferir? Temos um protocolo em que todos os linfomas e tumores líquidos são tratados no IPO e os tumores do sistema nervoso central são tratados no São João”, porque este tem neurocirurgia e unidades de cuidados intensivos e intermédios.

Sobre a reunião de várias unidades do Norte com o Ministério das Finanças para discutir a rede de referenciação pediátrica, disse desconhecer “se há ou qual é a opinião do Ministério das Finanças sobre reorganização da rede de referenciação no Norte”.

Questionado pelos deputados sobre os tempos de espera elevados em algumas especialidades e sobre a questão dos recursos humanos, nomeadamente enfermeiros, o presidente da administração disse que entre 2010 e 2017 houve um aumento de produção de cuidados e de procura, com a livre escolha dos utentes.

“Houve um aumento de custos de produção de 16 milhões de euros e os proveitos diminuíram 13 milhões no mesmo período. Em Junho de 2016 houve a publicação do diploma que garantiu o livre acesso. Teoricamente estamos de acordo com a opção, o que acontece é que de um dia para o outro o CHSJ viu-se com mais 2500 pedidos de primeiras consultas. Ou temos mais recursos físicos e humanos ou será impossível dar uma resposta tempestiva a todos os que nos procuram”, afirmou o responsável hospitalar.

Sobre os recursos humanos, disse que em 2017 eram menos do que em 2015. “Temos mais médicos, mas menos enfermeiros. Acumularam-se as horas em dívida aos enfermeiros” que estão avaliadas em 20 mil. Temos orçamentada, fizemo-lo em Agosto de 2017, a contratação de 170 enfermeiros”.

Em relação aos enfermeiros, António Oliveira e Silva disse que se o pedido de 170 enfermeiros for autorizado a situação será resolvida num tempo razoável. Esta contratação tem como objectivo resolver o défice de enfermeiros mas também a passagem do contrato de trabalho para as 35 horas semanais.

