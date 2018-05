Nuns casos deixaram acumular o serviço, noutros podem ter mostrado falta de urbanidade na forma como se relacionaram com os advogados ou com os arguidos. No ano passado o Conselho Superior da Magistratura aplicou penas disciplinares a 28 juízes, num universo de 1834 magistrados judiciais.

Três destes casos dizem respeito a magistrados cujos comportamentos se revelaram de tal forma graves que foram obrigados a abandonar a profissão. Foi o caso da juíza Joana Salinas, condenada em tribunal por ter desviado dinheiro da Cruz Vermelha do Porto, que dirigia, com o objectivo de pagar a advogados para lhe escreverem as sentenças. A desembargadora viu-lhe aplicada a pena mais pesada de todas, a demissão – que, ao contrário da aposentação compulsiva, implica perda de regalias.

Estas estatísticas fazem parte do relatório anual do Conselho Superior da Magistratura, entregue esta semana ao presidente da Assembleia da República, segundo o qual no ano judicial 2015/2016 o número de penas disciplinares aplicadas não sofreu grandes variações: foram 31. As mais leves são as advertências não registadas, mas os abusos dos juízes também podem originar transferências para zonas do país diferentes daquelas onde estão colocados, suspensões, perda de temporária de pensão – no caso de já se encontrarem aposentados – ou multas. No ano de 2017 o Conselho Superior da Magistratura encaixou cerca de 36.500 euros com as multas que aplicou.

Nas 28 penas disciplinares não está incluído o caso do juiz do Tribunal da Relação do Porto, Neto de Moura, que ficou famoso por ter proferido um acórdão em conjunto com uma colega que desculpava a violência doméstica contra uma mulher por ela ser "adúltera": o processo disciplinar de que foi alvo não está concluído. O mesmo sucede relativamente ao magistrado que tentou impedir a candidatura de Isaltino Morais à Câmara Municipal de Oeiras alegando que esta não cumpria todos os requisitos formais. Veio a descobrir-se que o juiz tinha um relacionamento próximo com um adversário eleitoral de Isaltino Morais.

Também ainda não é ainda conhecido o desfecho do processo disciplinar movido ao juiz de Lisboa que se recusou a cumprir as instruções do Conselho Superior da Magistratura para poupar papel e mandou os funcionários judiciais imprimir um processo na sua totalidade. Quando estes questionaram as suas ordens multou-os. Este magistrado foi suspenso preventivamente, ao contrário dos dois colegas anteriores, que se mantêm em funções. Neto de Moura até já voltou a julgar pelo menos um caso de violência doméstica.

Questionado sobre esta aparente disparidade de critérios no que à suspensão preventiva diz respeito, o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, Mário Morgado, escusou-se a dar explicações, alegando que não comenta casos concretos. À margem da assembleia-geral Rede Europeia de Conselhos de Justiça, a decorrer em Lisboa, Mário Morgado disse existir uma tendência de decréscimo das punições aplicadas por atrasos no serviço: "Mais de 90 por cento das penas disciplinares resultam disso, mas uma monitorização mais próxima dos tribunais, feita através dos presidentes das comarcas, tem-nos permitido dar prazos aos juízes para normalizarem estas situações, resolvendo a maioria dos problemas sem necessidade de recurso a medidas drásticas".

