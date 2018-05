Os três jogos de Portugal na fase de apuramento do Mundial de Futebol da Rússia já têm presença política ao mais alto nível garantida nas bancadas. Ferro Rodrigues assistirá à primeira partida, Marcelo Rebelo de Sousa estará na segunda e António Costa na terceira.

A selecção treinada por Fernando Santos parte para Rússia no dia 9 de Junho. Portugal estreia-se a 15 de Junho no Grupo B frente à Espanha, em Sochi (18h de Lisboa), defronta cinco dias depois Marrocos, em Moscovo (12h), e fecha a fase de grupos a 25, em Saransk (18h) frente ao Irão, de Carlos Queiroz.

A presença na Rússia das três principais figuras do Estado Português foi acordada entre elas, como já tinha acontecido no Europeu de França de 2016, do qual Portugal saiu com uma vitória inédita.

Antes de partir para a Rússia, os jogadores da selecção nacional deverão ser recebidos pelo Presidente da República no Palácio de Belém, como é habitual sempre que a equipa participa numa grande competição internacional.

Na segunda-feira, o presidente confirmou a notícia avançada pelo PÚBLICO de que estaria presente no Portugal-Marrocos, admitindo desde logo voltar à Rússia caso Portugal passe à segunda fase do Mundial.

No Campeonato da Europa, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu a três jogos da selecção, incluindo a final, que Portugal venceu frente à França.

Na Rússia, o técnico Fernando Santos vai trabalhar com a equipa no centro de treinos do Saturn, situado em Kreatovo, a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, que conta com três campos de futebol (dois relvados e um sintético), ginásio e alojamento, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos.

