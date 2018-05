Quatro antigos primeiros-ministros e vários ex-ministros estão na lista de 43 personalidades que o BE quer ouvir no âmbito da Comissão de Inquérito Parlamentar às rendas excessivas da energia.

Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates e Passos Coelho são os quatro ex-chefes de Governo que constam no requerimento o Bloco entregou esta quarta-feira na Assembleia da República.

Da lista constam ainda os ex-ministros da Economia Carlos Tavares (2002-2004), Álvaro Barreto (2004-2005), Manuel Pinho (2005-2009), Álvaro Santos Pereira (2011-2013) e o actual ministro Manuel Caldeira Cabral. O BE quer ainda ouvir os antigos ministros Vítor Gaspar (Finanças, 2011-2013), Nunes Correia (Ambiente, 2005-2009), Jorge Moreira da Silva (Ambiente e Energia, 2013-2015) e o secretário de Estado Carlos Moedas (Adjunto do primeiro-ministro, 2011-2015).

O socialista António Vitorino, presidente da Assembleia Geral da EDP e representante indicado pelo Estado nas negociações com a Comissão Europeia em 2007, António Mexia, CEO da EDP desde 2006 e Ricardo Salgado, CEO do BES entre 1991-2014 também integram a lista do BE.

Na sua reunião de 5 de Junho, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aprovará uma primeira lista de documentos a requerer. Na reunião de dia 14, além de poder adicionar documentação a requerer, a CPI aprovará a primeira lista de personalidades a convocar para depoimento.

A CPI foi criada por proposta do Bloco de Esquerda, tem por objectivo determinar como foram estabelecidas por diversos governos as rendas a pagar ao sector energético.

