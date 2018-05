A Global Property Guide é um site que oferece informação financeira para quem compra imóveis por esse mundo fora. Em Portugal é "Great value and good yields in Portugal, where house prices continue to rise". Ou seja: casas baratas e lucrativas.

O site lembra que "there are no restrictions on foreign ownership in Portugal". Compare-se com a Dinamarca onde os não-residentes só podem comprar imóveis se vivem na Dinamarca há 5 anos ou mais ou se forem cidadãos da União Europeia a trabalhar na Dinamarca. No litoral é impossível um estrangeiro comprar uma casa para servir de casa de férias.

Já Portugal convida o mundo inteiro a fazer cá especulação imobiliária. O único partido que luta sinceramente pelos moradores é o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista também defende os moradores mas é menos imaginativo. Em Lisboa e no Porto é no Bloco que as pessoas preocupadas com Lisboa e com o Porto devem apostar.

Estão a despejar os alfacinhas de Lisboa e os tripeiros do Porto. Obviamente começam pelos mais pobres, indefesos e ignorantes. Acontece que estes pobres, indefesos e ignorantes são a alma e o corpo das cidades. O que é que se pode fazer? Neste caso é pôr as cores políticas de lado e apoiar abertamente o Bloco de Esquerda, votando neles para que protejam os lisboetas e os portuenses de gema.

É o povo de Lisboa e o povo do Porto que está a ser despejado e bulliado para deixar de viver nas zonas históricas das nossas cidades. Não é só um tiro no pé. É uma barbaridade.

