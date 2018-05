Religião e PCP toleram tortura

Eutanásia reprovada no Parlamento: mais uma vez a demagogia rasteira ganhou à dignidade do ser humano e ao bom senso. Algo semelhante aconteceu há 20 anos no referendo pela regionalização. Os protagonistas são os mesmos, unidos no essencial: a direita e o PCP. Mas, 20 anos depois, tiveram o desplante de atribuir as culpas dos enormes incêndios de 2017 à desertificação do interior do país, associada à falta de condições de desenvolvimento dessas regiões, para a qual eles próprios contribuíram em 1998: a hipocrisia é imensa.

O propósito de uma lei da eutanásia é somente dar a cada pessoa a liberdade de escolha sobre a sua própria vida, em situações extremas. A lei não obriga ninguém a assumir esta opção. A base de um tal lei é a compaixão, que muitos parecem ter pelos seus animais domésticos em casos terminais, mas não têm pelas pessoas, obrigando-as a um calvário de torturas inaceitáveis numa sociedade civilizada. Percebe-se que alguns defendem interesses privados do sector hospitalar. Outros, como o PCP, trazem a ridícula ideia de que ao dar essa liberdade às pessoas iríamos desresponsabilizar o Estado nos seus deveres de apoio social (estarão a gozar connosco?). Outras, ainda, querem impor os preceitos da sua religião a todos – temos, aqui, um tipo de ditadura ayatolista num país oficialmente laico.

Ontem, deu-se mais um passo no retrocesso de Portugal. A tortura é legal e é para todos. Não, não é bem assim: os ricos conseguem pagar a eutanásia em países estrangeiros. Ainda bem que podem. É bom que nem todos tenham de sofrer.

Luis Taylor, Porto

Que se lixe a geringonça, queremos a nossa economia

Enquanto a crise do Sporting é tratada como se fosse a coisa mais importante das nossas vidas, enquanto se mobiliza um país para a Rússia afim de ver o Mundial do pontapé na bola, o preço dos combustíveis sobe pela décima semana consecutiva e para máximos de quatro anos! Uns dizem que a culpa é do preço do barril de crude, das taxas, do IVA, outros dizem que o problema são as margens de comercialização e insinuam um possível cartel de concertação de preços. Mas o que não é imaginação é o sufocante ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) que leva mais de metade da factura aos consumidores, ajudando a encher os cofres do Governo. As autoridades reguladoras estão instrumentalizadas pelo Estado, por isso é tempo de agir, de dizer basta, organizar um protesto semelhante ao "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas"!, em 2012, e fazendo o "Que se lixe a Geringonça! Queremos a nossa economia "!

Emanuel Caetano, Ermesinde

