A investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais nos EUA teve vários efeitos secundários e um deles foi o fim da amizade entre o Presidente Donald Trump e o homem que ele escolheu para liderar a Justiça do país, Jeff Sessions. A relação entre os dois sofreu mais um abalo esta quarta-feira: a culminar mais uma série de desabafos no Twitter, Trump disse que gostaria de ter escolhido outra pessoa para o cargo.

A declaração de Trump contra o seu attorney general (procurador-geral, responsável pelo Departamento de Justiça) surge horas depois de um comício em Nashville, onde o Presidente norte-americano voltou a afirmar que o FBI pôs espiões na sua campanha, o que seria "um dos maiores escândalos políticos na História dos EUA".

"Eles tinham pessoas infiltradas na nossa campanha", disse Trump aos seus apoiantes em Nashville, no estado do Tennessee. Na semana passada, o Presidente usou a palavra "espionagem" no Twitter, dizendo que "a investigação sobre a Rússia foi manipulada", e equiparou um espião a um informador.

Mas, na manhã desta quarta-feira, a acusação de Trump foi refutada por um dos congressistas do Partido Republicano mais bem informados sobre a investigação do FBI. Numa passagem pelo programa CBS This Morning, Trey Gowdy foi claro: "Estou ainda mais convencido de que os responsáveis do FBI fizeram precisamente aquilo que os meus concidadãos quereriam que eles fizessem."

Apesar de defender o Presidente Trump, reafirmando que não há indícios de que ele tenha qualquer ligação às actividades da Rússia durante a campanha, Gowdy disse que não é correcto falar-se de espiões – como antigo procurador do Ministério Público, explicou que qualquer investigação importante depende de informações transmitidas por pessoas "de dentro", algo muito diferente de enviar espiões com o intuito de recolher informação.

Na semana passada, Trey Gowdy ouviu da boca dos responsáveis pelos serviços secretos mais detalhes sobre o tal informador que o Presidente Trump tem denunciado ao país como sendo um espião. Nessa reunião com os congressistas dos dois partidos da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes participaram o director do FBI, Christopher Wray; o procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein; e o responsável máximo pela comunidade de serviços secretos, Dan Coats.

Apesar das explicações de Trey Gowdy sobre as diferenças entre um informador e um espião, o Presidente Trump escolheu outra parte das respostas do congressista do Partido Republicano para lançar o seu mais recente ataque contra Jeff Sessions.

Durante a entrevista no programa CBS This Morning, Gowdy criticou Sessions por este não ter dito ao Presidente que iria afastar-se das investigações sobre a Rússia antes da sua nomeação – se isso tivesse acontecido, disse o congressista, Trump poderia ter escolhido outra pessoa para o topo do Departamento de Justiça.

"Quem me dera ter feito isso!", disse Trump.

Suspeita de obstrução

A crise na relação entre Trump e Sessions começou em Março do ano passado, quando o procurador-geral decidiu afastar-se da investigação sobre a influência russa nas eleições de 2016.

Sessions era o principal responsável pela investigação, e seria dele a responsabilidade de nomear, ou não nomear, um procurador especial para tomar conta do caso.

Numa decisão surpreendente, o antigo senador do Alabama e primeiro nome influente a apoiar a candidatura de Trump à Casa Branca anunciou que iria afastar-se da investigação devido a um potencial conflito de interesses.

Em 2016, durante a campanha eleitoral, Sessions falou em duas ociasões com o então embaixador russo em Washington, Sergei Kisliak, e não transmitiu essa informação ao Senado durante o seu processo de confirmação como procurador-geral, em Fevereiro de 2017 – Sessions negou ter falado com Kisliak sobre temas relacionados com a campanha, mas o embaixador russo foi escutado pelos serviços secretos norte-americanos a dizer o contrário aos seus superiores.

Para evitar mais problemas, o procurador-geral decidiu afastar-se das investigações e deixar tudo nas mãos do seu adjunto, Rod Rosenstein.

O Presidente Trump ficou furioso com essa decisão, principalmente depois de Rosenstein ter decidido criar um gabinete especial para liderar as investigações sobre a Rússia, escolhendo para essa tarefa o experiente Robert Mueller.

Desde então, foram vários os momentos de fúria de Trump em relação a Sessions, incluindo ameaças de demissão em privado, segundo os jornais norte-americanos, e humilhações públicas no Twitter. "O attorney general Jeff Sessions assumiu uma posição MUITO fraca em relação aos crimes de Hillary Clinton e às fugas de informação", disse Trump em Julho do ano passado.

A forma como o Presidente norte-americano tem lidado com o seu procurador-geral é um dos principais focos da investigação de Robert Mueller sobre as suspeitas de obstrução da Justiça.

O procurador especial está a tentar perceber até que ponto a pressão de Trump para que Sessions voltasse a assumir a liderança das investigações, e as perguntas que fez ao principal advogado da Casa Branca sobre um caminho para despedi-lo, foram tentativas para pôr fim à investigação sobre a Rússia.

