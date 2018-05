A popularidade da extrema-direita continua a aumentar em Itália. Uma sondagem, publicada nesta quarta-feira, mostra que o apoio à Liga subiu 25,4% das intenções, uma subida de 8% em relação ao resultado registado nas eleições de 4 de Março. A sondagem da IPSOS, publicada pelo Corriere della Sera, mostrou também que o apoio ao partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas (M5S) se manteve nos 32,6%.

PUB

Na segunda-feira, outra sondagem tinha mostrado que o apoio dos italianos à Liga tinha subido 10 pontos percentuais para 27,5% e que a popularidade do M5S caiu três pontos, para 29,5%.

Estas sondagens surgem num momento de grande crise política em Itália, que está sem Governo desde Março. Os dois partidos mais votados – M5S e Liga – tentaram formar governo, mas o Presidente italiano vetou o nome que escolheram para a pasta da Economia e Finanças. Paolo Savona, declaradamente eurocéptico, foi recusado por Sergio Mattarella, por receio de que pudesse alienar investimento interno e externo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De momento, há pelo menos duas soluções sobre a mesa. Escreve a Reuters, citando uma próxima do M5S, que o movimento e a Liga renovaram esforços para formar um Governo de coligação e estão a tentar encontrar “um ponto de compromisso noutro nome” para o ministério da Economia e Finanças. A mesma fonte disse ainda que a coligação pode vir a ser alargada para incluir o nome de outro partido de direita, o Irmãos de Itália.

Já Sergio Mattarella prefere que seja Carlo Cottarelli, o primeiro-ministro designado e antigo funcionário do Fundo Monetário Internacional (FMI), a encontrar nomes que lhe permitam formar um governo tecnocrata. Os dois estão reunidos, na manhã desta quarta-feira, para uma “conversa informal”, noticia a Reuters.

Paralelamente, é discutida a possibilidade de se marcarem novas eleições, uma vez que a escolha de Cottarelli muito dificilmente será aprovada pelo Parlamento, liderado pela Liga e M5S, que não darão o voto de confiança necessário ao novo Governo. Cottarelli está consciente disso e afirmou-o, esta segunda-feira: “Apresentar-me-ei ao Parlamento com um programa que incluirá a proposta de orçamento para 2019. Se for aprovado, o Parlamento será dissolvido e teremos eleições no início de 2019. Se não tiver apoio, o Governo demitir-se-á e a sua função será levar o país a eleições depois do mês de Agosto, mantendo a neutralidade”. Esta é, aliás, a solução que a grande maioria dos grandes partidos italianos defende.

PUB