Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, irá visitar a Coreia do Norte na quinta-feira, 31 de Maio, para se reunir com o seu homólogo, Ri Yong-ho, e discutirem a situação actual da península coreana, o programa nuclear norte-coreano e a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte.

“A visita oficial do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, à República Popular Democrática da Coreia vai decorrer no dia 31 de Maio”, refere uma nota do ministério russo divulgada nesta quarta-feira.

Esta viagem já fazia parte dos planos de Lavrov há pelo menos um mês, altura em que o ministro aceitou um convite de Pyongyang. Os dois territórios são aliados, ainda que a Rússia tenha apoiado sanções da ONU ao programa nuclear da Coreia do Norte.

A vista de Lavrov antecede a possível cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un, a 12 de Junho, em Singapura. Apesar da reunião entre os dois líderes ter sido oficialmente cancelada por Trump, alegando “não é apropriado, neste momento”, encontrar-se com Kim, os preparativos continuam, com comitivas de ambas as partes a viajar para Washignton, Pyongyang e Singapura.

