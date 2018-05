O jornalista russo Arkadi Babtchenko, um correspondente de guerra com imensa experiência e muito crítico do Presidente russo, Vladimir Putin, foi assassinado na terça-feira na capital ucraniana, Kiev. O jornalista foi encontrado pela mulher, com tiros nas costas, a sangrar, no apartamento de ambos, tendo morrido na ambulância a caminho do hospital. Já nesta quarta-feira, o primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, acusou a Rússia de ter estado por detrás do assassinato, comentando, através do Facebook, que “a máquina totalitária russa não lhe perdoou a sua honestidade e princípios.”

Antes, o chefe da polícia local havia afirmado que as causas do assassínio não estão esclarecidas, mas que as “actividades profissionais e a suas posições cívicas” seriam a razão mais óbvia para o ocorrido. Com 41 anos, Babtchenko era conhecido por ser um crítico incisivo das políticas do Kremlin, nos casos da anexação da Crimeia, no apoio aos insurgentes separatistas no Leste da Ucrânia ou à campanha russa na Síria, tendo abandonado a Rússia em Fevereiro de 2017. Na altura escreveu que a Rússia era um país onde já não me sentia "seguro”, argumentando que estava a receber ameaças e estava preocupado que pudesse ser preso.

Num comentário deixado na rede social Facebook, o deputado ucraniano Anton Gerashchenko, que foi conselheiro do Ministério do Interior, declarou que os investigadores deveriam olhar para “os esforços que as agências de espionagem russas” têm desenvolvido para “se livrarem dos que procuram dizer a verdade sobre o que se passa na Rússia e na Ucrânia.” Segundo Gerashchenko, o assassino do jornalista terá esperado por ele, nas escadas, dentro do edifício onde Babchenko morava, tendo-o alvejado pelas costas, quando saía para comprar pão.

Em Moscovo alguns dirigentes e deputados criticaram as autoridades ucranianas, acusando-as de incapacidade na protecção dos jornalistas. O deputado russo Ievgeni Revenko chegou mesmo a afirmar que a “Ucrânia está a tornar-se no país mais perigoso para os jornalistas”, em comentários transmitidos pela agência noticiosa estatal RIA Novosti.

Esta não é a primeira vez que uma voz crítica do Kremlin é assassinada em Kiev. Recorde-se que em Julho de 2016, outro jornalista, Pavel Sheremet, foi morto através da explosão do carro, no centro da cidade, num caso que continua por esclarecer, e em Março de 2017, um deputado russo dissidente, Denis Voronenkov, foi morto à entrada de um hotel, tendo as autoridades ucranianas alegado que foi morto por ordem de um criminoso russo.

