Um homem esfaqueou duas pessoas num comboio à chegada a Flensburg, no Norte da Alemanha, nesta quarta-feira, pelas 19h locais (18h em Lisboa). As duas vítimas estão feridas com gravidade. De acordo com a imprensa alemã, o autor do ataque já terá sido morto pelas autoridades.

O ataque ocorreu numa cidade próxima da fronteira com a Dinamarca. As autoridades alemãs isolaram a área e estão agora a investigar o incidente, sem adiantar, para já, qualquer ligação a um acto terrorista.

O incidente desta quarta-feira acontece um dia depois de um homem armado ter morto dois polícias e um jovem de 22 anos em Liège, na Bélgica, um ataque que foi reivindicado já na tarde desta quarta-feira pelo Daesh.

