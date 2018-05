O jornalista Arkadi Babchenko, que foi notícia nesta manhã de quarta-feira por alegadamente ter sido abatido à porta de casa, em Kiev, na Ucrânia, está afinal vivo. Crítico do Presidente russo Vladimir Putin, Babchenko deixou o país natal devido a ameaças de morte que recebeu, tendo-se instalado na capital ucraniana. A notícia da morte dele, dada com bastantes detalhes, fazia afinal parte de uma encenação montada por ele, em conjunto com as autoridades de Kiev, no âmbito da investigação das ameaças de morte de que era alvo.

Segundo a Reuters, Babchenko está vivo e deu esta tarde uma conferência de imprensa em que o caso da alegada morte dele foi esclarecida. A notícia da manhã gerou uma onda de indignação por causa do suposto envolvimento de Moscovo nesse assassínio – uma acusação feita por políticos ucranianos, que culpavam o Kremlin de ter querido silenciar uma voz crítica para Putin.

