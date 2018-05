O Ministério Público pediu ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que declare a nulidade do licenciamento do chamado "mono do Rato". Em comunicado enviado às redacções, a Procuradoria-Geral da República diz que o pedido se baseia no facto de o processo urbanístico ter "várias nulidades".

A acção que o Ministério Público interpôs contra a câmara de Lisboa teve em conta "questões jurídicas relacionadas com a insusceptibilidade de afectação do edifício à actividade hoteleira, a reconversão do espaço público, o acentuar do isolamento da vizinha sinagoga, bem como matéria respeitante à acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida", diz o comunicado.

No local, situado na esquina do Largo do Rato com as ruas Alexandre Herculano e do Salitre, os trabalhos foram suspensos por ordem judicial. Ficou também proibido o fornecimento de electricidade, água e gás à obra. A câmara de Lisboa e o promotor (a Aldiniz, Sociedade de Gestão imobiliária) têm agora oportunidade de se pronunciar sobre o assunto.

